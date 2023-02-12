Мир 12 февраля 2023, 21:41 Американский разведчик предсказал судьбу России после конфликта на Украине Разведчик США Риттер заявил об усилении позиций РФ после окончания конфликта на Украине freepik

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Россия станет одной из самых сильных стран мира после окончания конфликта на Украине. Об этом заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью на YouTube-канале «U.S. Tour of Duty».

«Русские выйдут из этого конфликта гораздо более сильными, чем когда-либо в своей истории», — считает Риттер.

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По мнению военного, Запад очень сильно ошибся, войдя в конфронтацию с Россией. Благодаря этому Российская Федерация получила хорошую возможность устранить существовавшую с 1990-х годов ненадежность в сфере международной безопасности.

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Ранее Скотт Риттер в другом интервью завил, что правительство США имеет непосредственное отношение к военным преступлениям в Донбассе. Признавшись в предоставлении Украине координат для ударов, Пентагон признался в совершении военных преступлений против мирных жителей, считает он. Потому что HIMARS используют для атак на больницы, школы и другие гражданские здания.