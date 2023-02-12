12 февраля 2023, 21:41
Американский разведчик предсказал судьбу России после конфликта на Украине
Разведчик США Риттер заявил об усилении позиций РФ после окончания конфликта на Украине
Россия станет одной из самых сильных стран мира после окончания конфликта на Украине. Об этом заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью на YouTube-канале «U.S. Tour of Duty».
«Русские выйдут из этого конфликта гораздо более сильными, чем когда-либо в своей истории», — считает Риттер.
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По мнению военного, Запад очень сильно ошибся, войдя в конфронтацию с Россией. Благодаря этому Российская Федерация получила хорошую возможность устранить существовавшую с 1990-х годов ненадежность в сфере международной безопасности.
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Ранее Скотт Риттер в другом интервью завил, что правительство США имеет непосредственное отношение к военным преступлениям в Донбассе. Признавшись в предоставлении Украине координат для ударов, Пентагон признался в совершении военных преступлений против мирных жителей, считает он. Потому что HIMARS используют для атак на больницы, школы и другие гражданские здания.
США
Россия
Украина
Специальная военная операция РФ на Украине
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