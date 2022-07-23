Американский разведчик объявил о победе России на трех фронтах

Россия победила сразу на трех фронтах: экономическом, политическом и военном. Западу остается это просто принять, заявил экс-офицер американской разведки Скотт Риттер в интервью Judging Freedom. В доказательство своих слов военный призвал просто посмотреть на «коллапс политического порядка» в ЕС и ситуацию в США.

«Россия побеждает на всех фронтах. Военном фронте — на поле боя. На политическом — стоит просто взглянуть на коллапс политического порядка в Европе и продолжающееся падение администрации Байдена в США. И на экономическом — Россия изменила правила игры: санкции бумерангом бьют по Западу», — сказал Риттер.

Он уверен, теперь Россию ничего не остановит, она будет продолжать двигаться только вперед.

Как пример политического кризиса в Европе эксперт привел отставку премьера Великобритании Бориса Джонсона и попытку уйти главы правительства Италии Марио Драги.

Пока эксперты рассуждают о кризисе, в Белом доме похвастались аппетитом президента США Джо Байдена. Он, несмотря на заражение коронавирусом, хорошо спит и ест, отчитался на брифинге координатор группы реагирования Белого дома, доктор Ашиш Джа.