Мир 23 марта 2023, 07:57 Американский ракетный эсминец без разрешения вошел в акваторию спорных островов в Южно-Китайском море НОАК КНР обвинил ракетный эсминец США во вторжении в акваторию островов Сиша Фото: правительство США

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Ракетный эсминец USS Milius без разрешения Китая вошел в акваторию оспариваемых островов Сиша в Южно-Китайском море. Официальный представитель Южной зоны боевого командования Народно-освободительной армии КНР Тянь Цзюньли обвинил США во вторжении, сообщило РИА «Новости».

«[Корабль вошел в территориальные воды] без разрешения китайского правительства, тем самым подорвав мир и стабильность в Южно-Китайском море», — сказал он.

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К эсминцу-нарушителю отправили группировку Военно-морских сил НОАК Южной зоны боевого командования. Она сопроводила американский корабль и потребовала покинуть район. Тянь Цзюньли заявил, что армия продолжит поддерживать боевую готовность, реагировать на такие случаи, принимать меры для поддержания суверенитета и безопасности страны.

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Принадлежность архипелага Сиша, известного также как Парасельские острова, и других островов в Южно-Китайском море оспаривают такие страны, как Китай, Бруней, Малайзия, Вьетнам и Филиппины. На их шельфе нашли большие запасы углеводородов.

В ноябре 2022 года НОАК объявил о незаконном вторжении ракетного крейсера Chancellorsville армии США в акваторию островов Наньша (Спратли) в Южно-Китайском море.