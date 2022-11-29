Мир 29 ноября 2022, 12:20 Китай заявил о незаконном вторжении ракетного крейсера США в свои воды НОАК заявила о незаконном вторжении американского крейсера в китайские воды

Читать 360tv в

Американский ракетный крейсер Chancellorsville без разрешения властей КНР зашел в воды, которые прилегают к островам Наньша (Спратли) в Южно-Китайском море. Такое заявление сделал официальный представитель Южной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Тянь Цзюньли. Об этом написал ТАСС со ссылкой на слова Цзюньли в китайской соцсети WeChat.

«Действия американских военных серьезно нарушили суверенитет и безопасность Китая, что служит еще одним неопровержимым доказательством стремления США к навигационной гегемонии и милитаризации Южно-Китайского моря», — сказал он.

Реклама

Силы ВВС и ВМС НОАК сделали все для предупреждения и сопровождения крейсера Соединенных Штатов, в итоге он покинул воды около острова Наньша (Спратли)

Реклама

Уже несколько лет продолжаются споры КНР с Вьетнамом, Филиппинами, Малайзией, Брунеем о принадлежности отдельных островов в Южно-Китайском море, где нашли большие запасы углеводородов. Речь прежде всего идет об островах Хуанъянь (риф Скарборо), Наньша (Спратли), архипелаге Сиша (Парасельские острова).