Американский публицист признал провал США в вопросе Украины | 360°

Все новости

Культура

29 сентября 2022, 05:08

Умер один из исполнителей песни Gangsta’s Paradise — СМИ

Здоровье

29 сентября 2022, 05:04

Российские ученые научились находить скрытые последствия ковида

Реклама

Спецоперация

29 сентября 2022, 04:25

Россия напомнила о готовности защищать Крым и освобожденные территории

Мир

29 сентября 2022, 04:24

Названы риски из-за ЧП с трубами «Северного потока»

Спецоперация

29 сентября 2022, 04:23

Мирошник назвал сроки вхождения в состав России

Мир

29 сентября 2022, 03:38

Абхазия ответила на недовольство Грузии из-за визита Лукашенко

Мир

29 сентября 2022, 03:37

Экс-жена британца обрадовалась его расставанию с украинской беженкой

Технологии

29 сентября 2022, 03:37

Стиральную машину для использования в космосе создадут в России

Мир

29 сентября 2022, 03:15

Украина уже перестала существовать как проект США — Стремоусов

Мир

29 сентября 2022, 04:30

Американский публицист признал провал США в вопросе Украины

TAC: украинский кризис — это одна из трех разрушительных ошибок внешней политики США

Читать 360tv в

Украинский кризис — это ошибка американских политиков, которая приведет к разрушительному провалу во внешней политике Штатов, так же как это было в Афганистане. Об этом в статье для The American Conservative(TAC) написал старший научный сотрудник в области обороны и внешней политики Института Катона, публицист Тед Карпентер.

«Дядя Сэм оставляет за собой по всему миру след разрухи и кровавых трагедий, прежде всего на Балканах, в Афганистане, Ираке, Ливии, Сирии и Йемене. Последним примером стало решение администрации [президента США Джо] Байдена превратить Украину в пешку в соперничестве с Россией», — написал автор в своей статье.

Реклама

Украинский кризис, как считает Карпентер, является одной из трех «заокеанских авантюр». Позднее о ней предпочтут замолчать и забыть, как это было с Афганистаном и Югославией, добавил публицист.

Реклама

Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что Украина перестала существовать как проект США, в который вкладывали «космическое количество денег». Страна превратилась в криптоколонию, которую использовали, считает Стремоусов.

США

Украина

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама