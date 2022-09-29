Американский публицист признал провал США в вопросе Украины | 360°

Мир 29 сентября 2022, 04:30 Поделиться Telegram

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Viber Американский публицист признал провал США в вопросе Украины TAC: украинский кризис — это одна из трех разрушительных ошибок внешней политики США Pxhere.com

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Украинский кризис — это ошибка американских политиков, которая приведет к разрушительному провалу во внешней политике Штатов, так же как это было в Афганистане. Об этом в статье для The American Conservative(TAC) написал старший научный сотрудник в области обороны и внешней политики Института Катона, публицист Тед Карпентер.

«Дядя Сэм оставляет за собой по всему миру след разрухи и кровавых трагедий, прежде всего на Балканах, в Афганистане, Ираке, Ливии, Сирии и Йемене. Последним примером стало решение администрации [президента США Джо] Байдена превратить Украину в пешку в соперничестве с Россией», — написал автор в своей статье.

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Украинский кризис, как считает Карпентер, является одной из трех «заокеанских авантюр». Позднее о ней предпочтут замолчать и забыть, как это было с Афганистаном и Югославией, добавил публицист.

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Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что Украина перестала существовать как проект США, в который вкладывали «космическое количество денег». Страна превратилась в криптоколонию, которую использовали, считает Стремоусов.

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