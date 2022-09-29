Мир 29 сентября 2022, 03:15 Поделиться Telegram

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Viber Украина уже перестала существовать как проект США — Стремоусов Замглавы ВГА Херсонской области Стремоусов: Украина перестала существовать как проект США Pxhere.com

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Украина перестала существовать как проект США, в который вкладывали деньги, а Херсонская область становится полноценным субъектом России. Об этом заявил заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

«Херсонская область уже в считанные десятки часов станет субъектом РФ <…> Украина уже перестала существовать как американский проект, в который вкладывали космическое количество денег», — сказал Стремоусов в опубликованной в своем Telegram-канале видеозаписи.

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Украина, по его словам, «превратилась в криптоколонию, которую использовали».

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Стремоусов предположил, что в ближайшее время Украина и все, кто ее создавал «развалятся, потому что мир сегодня встает с колен рабства».

Херсонскую область, как отметил заместитель главы администрации региона, вернули в нормальное состояние. Регион будет развиваться на примере Крыма, который расцвел за восемь лет после возвращения в состав России.

Американская демократия в мире, по его словам, ничем себя не проявила, кроме «бед, разрушенных судеб, уничтоженных государств».

В Херсонской и Запорожской областях, а также в ДНР и ЛНР с 23 по 27 сентября прошли референдумы о вхождении этих территорий в состав России. Голосование показало, что подавляющее большинство местных жителей высказались за присоединение к России.

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