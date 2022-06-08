Американский профессор предрек Западу «ошеломляющие потери» из-за антироссийских санкций

Российская Федерация серьезно пострадает от санкционных ограничений, однако максимальный урон получит весь остальной мир. Об этом изданию Asia Times заявил основатель института Джонса Хопкинса, профессор прикладной экономики Стив Ханке.

По его словам, западные страны не смогли достичь главной своей цели — изменить поведение российских властей.

«Связанные с санкциями издержки будут ошеломляющие. Наибольшие потери понесет Евросоюз, причем гораздо больше, чем США», — сказал профессор.

Ханке полагает, что от антироссийских санкций пострадают бедные страны, а предполагаемое эмбарго на поставки нефти окажет влияние на все страны Евросоюза.

«В конечном счете каждый потратит больше денег, рынок нефти больше не будет свободным, как десятилетия назад», — заключил экономист.

Накануне экс-министр транспорта Франции Тьерри Мариани заявил, что санкционные ограничения против России тянут Европу в экономическую катастрофу.