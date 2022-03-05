Американский полковник спрогнозировал сроки окончания спецоперации на Украине

Спецоперация на Украине закончится в течение ближайших 10 дней. Такое мнение в эфире канал Fox выразил полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор, сообщил Telegram-канал «Пул № 3».

Военный считает, что в начале спецоперации российские вооруженные силы вели наступление слишком деликатно.

«Сейчас они исправились. Думаю, в течение 10 дней все закончится. Восточная часть Украины уже в руках России, однако они не захватывают земли, а просто разгоняют войска противника», — заявил он.

Полковник также подчеркнул, что президент Украины Владимир Зеленский подвергает мирных жителей риску, которого можно избежать.

Министерство обороны РФ с 10 утра субботы 5 марта объявило о начале режима тишины для организации гуманитарного коридора жителям Волновахи и Мариуполя. По данным ведомства, самая тяжелая ситуация сложилась в Киеве, Харькове, Сумах, Чернигове, где в заложниках удерживают более 7,5 тысячи иностранцев.