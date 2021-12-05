Американский политик выложил фото всей семьи с оружием

Конгрессмен из Республиканской партии США Томас Мэсси выложил в Twitter фотографию своей большой семьи, где каждый из ее членов держит в руках по ружью или автомату. Подпись к этому гласит: «Счастливого Рождества! Санта, принеси, пожалуйста, патроны!»

Надо заметить, что эта «милая выходка» вызвала в соцсети бурные возмущения. Она ассоциировалась у многих с недавним «школьным расстрелом», в ходе которого погибли четверо детей. Каждый вспомнил свои трагедии. Так, Fred Guttenberg выложил в ответ последнее фото своей несовершеннолетней дочери, попавшей под прицел мичиганского стрелка.

WalterShaub сравнил увиденное с «Аль-Каидой»*. Venture Capital было выложено несколько фото вооруженных бойцов «Талибана»**, а Bryan Dechart спросил Мэсси напрямую: «Кого же вы так опасаетесь?»

Ранее десятиклассник в Алтайском крае пронес в школу пневматическое оружие и устроил стрельбу. В результате один из учеников получил ранение в голову. Сейчас он остается в больнице.

* «Аль-Каида» — запрещенная в России террористическая организация.

** «Талибан» — запрещенная в России террористическая организация.