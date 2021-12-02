Подросток открыл стрельбу в школе на Алтае

Десятиклассник в Алтайском крае пронес в школу пневматическое оружие и устроил стрельбу. В результате один из учеников получил ранение в голову. По факту произошедшего начата проверка, сообщила прокуратура региона.

Ученик восьмого класса был ранен в голову при стрельбе в одной из школ в Алтайском районе. Случай произошел накануне в селе Алтайском. Пострадавший был госпитализирован и остается в больнице.

Прокуратура организовала проверку на предмет соблюдения законодательства и безопасности. СК по Алтайскому краю также начал доследственную проверку. По предварительным данным, десятиклассник ранил другого ученика около школы.

Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Процессуальное решение примут по результатам проверки.

Сайт Аltарrеss.ru написал, что в мальчика могли выстрелить, когда он зашел в уличный туалет.

Накануне сообщалось о стрельбе в одной из школ в США. Трагедия произошла в штате Мичиган. Жертвами стали трое, предположительно, все они дети. Стрелка задержали. Им тоже оказался подросток, при нем был огнестрельный пистолет.