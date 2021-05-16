Американский подполковник напомнил Киеву слова Путина

Вступление Украины в НАТО развяжет ненужную и разрушительную войну между Россией и США. Такое мнение высказал бывший подполковник американской армии Дэниэл Дэвис.

«Путин, как и другие российские лидеры, неоднократно говорил, что присутствие солдат НАТО на Украине — это красная черта, которую Россия не позволит пересечь», — подчеркнул Дэвис в статье для сайта 19FortyFive.

У Штатов, как отметил автор материала, есть два главных приоритета: избежание ненужной войны с противником, который обладает ядерным оружием, и процветание американской нации. Членство Украины в НАТО, по мнению Дэвиса, поставит оба приоритета под угрозу.

По словам автора статьи, нет сомнений в том, что «членство в НАТО повысит шансы Украины противостоять России». Но, он также добавил, что «очевидно, что обременение НАТО и без того нестабильной Украиной снизит безопасность всех действующих членов альянса».

Украине Дэвис посоветовал придерживаться нейтралитета, не вступая в союз ни с Москвой, ни с НАТО.

Киев неоднократно заявлял, что вступление в Североатлантический альянс — это приоритетная задача для Украины. НАТО ожидает от этой страны проведения реформ и развития армии согласно стандартам военного блока.

Украине потребуется много времени, чтобы достигнуть критериев, которые нужны для вступления в Североатлантический альянс, считает бывший генеральный секретарь организации Андерс Фог Расмуссен.

Белый дом внес изменения в официальную стенограмму. Штаты удалили отрывок, где представитель Белого дома высказывается об Украине. Представитель Белого дома Карин Жан-Пьер высказалась о возможном присоединении Украины к альянсу. Она отметила, что двери организации открыты для тех, кто выполнит все обязательства для вступления. Однако некоторые СМИ обратили внимание на то, что в официальной стенограмме этой части не было.