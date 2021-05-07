Белый дом удалил кусок с упоминанием Украины и НАТО из официальной стенограммы

Белый дом внес изменения в официальную стенограмму. Штаты удалили отрывок, где представитель Белого дома высказывается об Украине, сообщило агентство Fox News.

Представитель Белого дома Карин Жан-Пьер высказалась о возможном присоединении Украины к Альянсу. Она отметила, что двери организации открыты для тех, кто выполнит все обязательства для вступления.

Однако некоторые СМИ обратили внимание на то, что в официальной стенограмме не было части с упоминанием Украины.

Представительнице Белого дома задали вопрос: «Поддерживает ли администрация Джо Байдена вступление Киева в НАТО?»

Из официальной стенограммы пропал ответ с упоминанием Украины. По заявлениям СМИ, Жан-Пьер ответила на вопрос: «Я говорю, что Украина — да. Да».

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкена высказался о своем визите на Украину. Он назвал общение с украинскими властями продуктивным.