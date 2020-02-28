Американский писатель не смог прочесть «Преступление и наказание»

Автор детективов Джеймс Эллрой рассказал, что несколько раз начинал читать роман Федора Достоевского «Преступление и наказание», но так и не смог закончить. Из-за этого мнение американца о книге оказалось не очень высоким и достаточно грубым.

«Всякий раз, как я начинаю эту книгу, все заканчивается тем, что я думаю: «О, чувак, нет. Не могу читать это русское говно. Это не для меня», — заявил писатель в интервью испанской газете El País.

Читателям Эллрой знаком по детективным романам «Секреты Лос-Анджелеса», «Черная орхидея», «Американский таблоид» и другие. Некоторые его романы были экранизированы.

Федор Достоевский написал «Преступление и наказание» в 1865–1866 годах. Впервые роман опубликовали в журнале «Русский вестник» в 1866 году. Книгу разбили лучшие критики того времени: Дмитрий Писарев, Николай Ахшарумов, Николай Страхов. «Преступление и наказание» переведено на английский, французский, немецкий, итальянский, испанский и многие другие языки.

Роман не раз ставили в театрах, также у него множество экранизаций. В Советском Союзе впервые фильм «Преступление и наказание» появился в 1969 году. Родиона Раскольникова сыграл Георгий Тараторкин.

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