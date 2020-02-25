    25 февраля 2020, 22:06

    Ученые узнали реальную причину смерти Эдгарда По

    Арина Гудилова

    Ученые из США и Великобритании с помощью компьютера провели лингвистический анализ работ писателя Эдгара Аллана По. Он показал, что писатель не совершал самоубийства.
    Ученые узнали реальную причину смерти Эдгарда По

    Как сообщает Daily Mail, исследователи изучили письма, стихи и рассказы Эдгара По. Они обнаружили, что во время тяжелых событий его жизни, например смерти его двух жен и родителей, он частенько использовал слова с негативными значениями («плохой», «злой», «грустный»). которые могли говорить о его депрессивном состоянии.

    Ученые отменили, что к концу жизни По, эти отрицательные маркеры отсутствовали в его работах. Это позволяет судить о том, что он не совершал самоубийства.

    «Я догадываюсь, что он действительно впал в депрессию к концу своей жизни, но он не покончил с собой, — сообщил ученый.

    3 октября 1849 года Эдгар По был найден в бессознательном состоянии, лежащим на уличной скамейке в Балтиморе (США). Его доставили в больницу, где через четыре дня он умер. Его последними словами были: «Господи, помоги моей бедной душе».

    Смерть писателя остается загадкой, так документы, если они существовали не сохранились.Часть экспертов считает, что причиной смерти стало самоубиство из-за депрессии.

    Ранее писатель из США Стивен Кинг заключил контракт со школьницей из Томска на один доллар, разрешив ей снять фильм по его рассказу.