Ученые узнали реальную причину смерти Эдгарда По

Ученые из США и Великобритании с помощью компьютера провели лингвистический анализ работ писателя Эдгара Аллана По. Он показал, что писатель не совершал самоубийства.

Как сообщает Daily Mail, исследователи изучили письма, стихи и рассказы Эдгара По. Они обнаружили, что во время тяжелых событий его жизни, например смерти его двух жен и родителей, он частенько использовал слова с негативными значениями («плохой», «злой», «грустный»). которые могли говорить о его депрессивном состоянии.

Ученые отменили, что к концу жизни По, эти отрицательные маркеры отсутствовали в его работах. Это позволяет судить о том, что он не совершал самоубийства.

«Я догадываюсь, что он действительно впал в депрессию к концу своей жизни, но он не покончил с собой, — сообщил ученый.

3 октября 1849 года Эдгар По был найден в бессознательном состоянии, лежащим на уличной скамейке в Балтиморе (США). Его доставили в больницу, где через четыре дня он умер. Его последними словами были: «Господи, помоги моей бедной душе».

Смерть писателя остается загадкой, так документы, если они существовали не сохранились.Часть экспертов считает, что причиной смерти стало самоубиство из-за депрессии.

Ранее писатель из США Стивен Кинг заключил контракт со школьницей из Томска на один доллар, разрешив ей снять фильм по его рассказу.