Мир 12 ноября 2022, 19:29 Недооценку мощи ВКС России сочли серьезной ошибкой Запада на Украине Spectator: Запад ошибся в оценке мощи российской военной авиации в зоне спецоперации РИА «Новости»

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Страны Запада, которые поддерживают Украину, не должны забывать об угрозе российской военной авиации для ВСУ. К такому выводу пришел специалист Королевского объединенного института оборонных исследований Великобритании Джастин Бронк в статье для The Spectator.

По его словам, недооценка российской воздушной мощи может стать опасной ошибкой.

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Бронк назвал несколько преимуществ российских штурмовиков, благодаря которым они наносят серьезные потери украинским ВВС. Среди них — наличие мощных радаров на самолетах. Он также отметил особую тактическую гибкость ракет класса «воздух — воздух» и способность истребителей поражать низколетящие самолеты ВСУ на значительном расстоянии.

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По словам автора статьи, заслуживает похвалы и стратегия российских летчиков, которые умеют использовать свое численное и техническое преимущество в воздушном бою.

Минобороны показало на видео работу истребителей Су-25 на спецоперации. Штурмовики уничтожают замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированную технику украинской армии.