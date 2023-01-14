Мир 14 января 2023, 10:52 Властям США предложили перенаправить военный бюджет на нужды населения The Nation: власти США уверены в безнаказанности своих военных преступлений rawpixel

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Власти США пребывают в полной уверенности, что не понесут наказания за собственные военные преступления. Таким мнением поделилась обозреватель издания The Nation Ребекка Гордон.

По ее мнению, источником подобного отношения является позиция властей Соединенных Штатов по договору Международного уголовного суда — Римскому статуту. Отказ правительства США от подписания этого документа сделал невозможным вынесение обвинительных приговоров американцам по законам мирового уголовного права.

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Также Гордон отметила, что в Соединенных Штатах на военные нужды тратятся огромные средства. По ее мнению, эти сотни миллиардов долларов можно было бы направить на нужды простых американцев.

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«Разве не было бы замечательно, если хотя бы часть этих денег пошла на обеспечение нового налогового вычета на детей», — предложила она.

Кроме того, Гордон назвала нежизнеспособным военный аппарат Соединенных Штатов.