В глобальном кризисе США виноват не российский президент Владимир Путин, а глава Белого дома Джо Байден. При этом Штаты ведут себя как избалованная сверхдержава, заявил в эфире YouTube-канала бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер.

«Мы [США] требуем, чтобы мир действовал на наших условиях, в соответствии с нашими правилами. Это значит, что мир должен плясать под нашу и только нашу дудку», — отметил Риттер.

Мир населяют и другие люди, помимо американцев, и у них есть свои интересы. США пытаются навязать всем свою волю, подчеркнул Риттер. Он напомнил о попытках американского лидера преложить ответственность на Путина за глобальные проблемы в Америке.

«Это не так. Виноват Джо Байден», — подчеркнул Риттер.

Бывший офицер оценил ситуацию в мире и пришел к выводу, что Россия побеждает по всем фронтам. В доказательство своих слов офицер призвал просто посмотреть на «коллапс политического порядка» в Евросоюзе и ситуацию в США.