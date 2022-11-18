Мир 18 ноября 2022, 02:45 Американский обозреватель обвинил Зеленского в попытке развязать третью мировую войну Американский обозреватель Корибко обвинил Зеленского в попытке развязать мировую войну РИА «Новости»

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Украинские власти попытались обманом развзязать третью мировую войну, считает обозреватель американского Института мира и процветания Рона Пола Эндрю Корибко.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее прокомментировал ракетный инцидент в Польше. Он возложил вину за ЧП на Россию, назвав это нападением. Однако в США не стали прислушиваться к Киеву, а присоединились к расследованию. В Пентагоне согласились с выводами Польши о том, что упавшие под Люблином ракета были украинскими.

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По мнению Корибко, Зеленский фактически врал всему миру, когда призывал НАТО «действовать». Это могло бы привести к печальным последствиям, подчеркнул эксперт.

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«Сам факт того, что высшие должностные лица Киева буквально сговорились запустить этот апокалиптический сценарий, говорит о том, что их сторона не так уверена в своих силах», — добавил он.

Корибко считает, что в Киеве не хотят мирных переговоров, поскольку это означает давление со стороны США. Ранее стало известно, что Пентагон не планирует менять расстановку своих сил в Польше.