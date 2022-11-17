Мир 17 ноября 2022, 23:25 США не стали менять расстановку сил в Польше после ситуации с ракетами Пентагон: США не будут менять расстановку сил в Польше после падения ракет под Люблином Публичное достояние

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Минобороны США не планирует каким-либо образом менять расстановку американских сил в Польше после падения ракет под Люблином, заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх. Ее слова привел ТАСС.

По словам Сингх, глава Минобороны США Ллойд Остин обсуждал с польским коллегой ситуацию после падения ракет. Американская сторона предложила свою помощь в расследовании обстоятельств инцидента.

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«Но в плане расстановки и перемещения сил и тому подобного ничего не изменилось <…> в Польше», — представитель Пентагона.

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Кроме того, Сингх ответила на вопрос журналистов о разработке Ираном гиперзвукового вооружения. В Минобороны США скептически относятся к этой информации, подытожила она.

Ранее стало известно о расследовании падения ракет под Люблином. По словам президента Польши Анджея Дуды, Украину могут допустить к материалам дела на основании «соответствующих правил международных договоров».