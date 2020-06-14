Американский крейсер следил за работой российских исследователей Марианской впадины

Крейсер ВМС США и американские военные самолеты заметили во время погружения российского глубоководного аппарата «Витязь» в Марианскую впадину. Американские военные пытались следить за работой исследователей из России.

«Когда мы вошли в район [погружения], там стояло только китайское судно, а через некоторое время после того, как мы стали разворачивать комплекс, на позиции пришел американский крейсер», — заявил в эфире телеканала «Звезда» главный специалист Центрального конструкторского бюро морской техники «Рубин» Роман Соколов.

По его словам, американский корабль появился, когда «Витязь» уже начал погружение.

Руководитель проекта «Витязь» Сергей Лапсарь добавил, что район погружения регулярно облетали самолеты-разведчики Соединенных Штатов типа «Посейдон».

В начале мая российский автономный аппарат «Витязь» замерил реальную глубину Марианской впадины. Его датчики зафиксировали отметку в 10 028 метров. Беспилотник установил на дне самой глубокой впадины в мировом океане вымпел, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Во время погружения аппарат вел фото- и видеосъемку.