Российский аппарат заснял видео со дна Марианской впадины

На кадрах практически ничего не видно: на дне Марианской впадины царит вечная тьма. Солнечный свет не может пробиться сквозь такую толщу воды. Лишь на секунду перед объективом камеры промелькнул какой-то обитатель океанских глубин и тут же исчез.

Во время экспедиции выяснили, что глубина Марианской впадины составляет 10 028 метров. Именно эту отметку зафиксировали датчики «Витязя». Советские специалисты отмечали, что ее глубина составляет более 11 тысяч метров.

Пока нельзя утверждать, что российские специалисты измерили точную глубину впадины.