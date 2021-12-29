Американские власти отдали приказ оставить свой атомный авианосец USS Harry S. Truman в акватории Средиземного моря из-за ситуации вокруг Украины. Информацию об этом передало агентство Associated Press (AP) со ссылкой на источник из Пентагона.

Как заявил собеседник агентства, ранее планировалось, что корабль пойдет в сторону Ближнего Востока, но он изменил свой курс ввиду необходимости. Также он уточнил, что глава Пентагона Ллойд Остин приказал оставить в акватории моря ударную группу военных — для содействия союзникам.

В последние дни в западных и украинских СМИ активно распространяется информация о якобы готовящемся вторжении России на Украину. Российские власти и Дмитрий Песков в частности не раз опровергали такие заявления, объясняя их желанием нагнетать обстановку. Представитель Кремля подчеркивал, что Россия не собирается нападать ни на кого, но предупреждал о возможных последующих провокациях.

Переговоры России и НАТО по гарантиям безопасности пройдут в Брюсселе после того, как представители России и США встретятся в Женеве.