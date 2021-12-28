Госдепе раскрыл детали переговоров США и России 10 января

В ходе переговоров между Россией и США 10 января Штаты рассчитывают на потенциал открытых каналов диалога и дипломатии. При этом стороны намерены обсудить обеспокоенности обеих сторон. Об этом заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс. Его слова процитировало РИА «Новости».

«Когда мы сядем за стол переговоров, мы, конечно, положим на него свои обеспокоенности. Думаю, что русские сделают то же», — сказал Прайс.

Он отметил, что Штаты не намерены обсуждать вопросы союзников и партнеров без их присутствия. Также Прайс не сомневается, что есть области, где удастся добиться прогресса, но есть и такие, где стороны не смогут прийти к согласию.

«Это — суть дипломатии. Как мы постоянно говорили, открытые каналы дипломатии имеют конструктивный потенциал по мере того, как мы добиваемся деэскалации конфликтного потенциала на Украине и вокруг нее», — подчеркнул представитель госдепа.

Переговоры России и США по стратегической безопасности намечены на 10 января. За ними последуют также встречи Совета Россия-НАТО и ОБСЕ.

Ранее министерство иностранных дел России подготовило проекты договора с США и НАТО о гарантиях безопасности. В документах указывалось, что альянс не станет размещать ракеты средней и меньшей дальности вне своей территории, а также отказывается от дальнейшего расширения на восток.