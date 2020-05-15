Американский истребитель F-22 разбился во Флориде

Истребитель американских ВВС F-22 Raptor разбился на авиабазе Эглин во Флориде. Пилоту удалось катапультироваться, сейчас он находится в стабильном состоянии, за ним наблюдают врачи.

Как сообщается на официальном сайте командования базы, F-22 совершал обычный учебный вылет над испытательным полигоном. Он не участвовал в воздушном представлении, которое было запланировано на сегодня в честь медицинских работников.

На данный момент ведется расследование обстоятельств крушения. Никто в результате не пострадал, также гражданским строениям никакого ущерба не нанесено. Упавший истребитель F-22 был назначен в 43-ю истребительную эскадрилью.

Любые неполадки с этим поколением истребителей F-22 особенно чувствительны, учитывая их относительно небольшую численность в ВВС США. До этого инцидента было всего 186 единиц, из которых только около 125 были распределены по военным частям.

Ранее сообщалось, что стратегический бомбардировщик США B-1B Lancer совершил беспосадочный полет вдоль западных границ России.