Бомбардировщик США пролетел вдоль западных границ России

Военный борт с позывным BONE21 перелетел через Атлантику с континентальной части США. После этого он отправился в Польшу, где совершил полет вдоль Калининградской области, откуда после он отправился в республики Балтии. Во время полета над Эстонией он двигался рядом с Ленинградской областью.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак подтвердил пролет американского истребителя над территорией страны. Он отметил, что США серьезно относятся к взятым на себя обязательствам по поддержке союзников.

«Польская армия выполняет свои задачи, несмотря на коронавирус», — подчеркнул он, уточнив, что полет американского военного самолета сопровождали польские истребители F-16 и MIG-29.