Мир 24 января 2024, 00:23 Украине отправят истребители F-16 в этом году — Пентагон Пентагон: Украине в 2024 году отправят истребители F-16 РИА «Новости»

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Западные страны намерены в 2024 году отправить на Украину истребители-бомбардировщики F-16 и оборудование для их обслуживания. Об этом заявила помощник американского министра обороны по делам международной безопасности Селест Уолландер, передал сайт mk.ru.

«Нацеливаемся на то, чтобы обеспечить Украине первоначальную оперативную готовность по ее программе F-16 в 2024 году», — отметила она.

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Представитель Пентагона объяснила, что речь идет об обучении пилотов и техников, предоставлении запчастей, деталей и снарядов для использования истребителей-бомбардировщиков.

Ранее советник командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что Украина вряд ли сможет содержать истребители F-16. Он отметил, что для техники НАТО требуется «достаточно типичная» инфраструктура, но каждому типу нужно определенное обслуживание.