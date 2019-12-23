Американский хор спел об импичменте Трампа
Хористы исполнили песню «12 дней Рождества», текст для которой специально адаптировал телеканал BBC News.
Главу Белого дома Дональда Трампа намерены привлечь к ответственности за злоупотребление властью и создание препятствий в расследовании Конгресса.
Решение в отношении президента было вынесено за неделю до Рождества и стало третьим подобным случаем в истории США.
Теперь Трамп предстанет перед судом в сенате, который решит, останется ли американский лидер на своем посту.
Сам президент США не считает себя виновным. Демократов он обвинил в нарушении Конституции из-за задержки процедуры импичмента, а спикера палаты представителей Конгресса Нэнси Пэлоси раскритиковал и назвал сумасшедшей. По его словам, Пэлоси попросту вынуждена тянуть с передачей процесса в сенат.