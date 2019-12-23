    23 декабря 2019, 11:33

    Американский хор спел об импичменте Трампа

    Александра Ломейко

    Палата представителей 18 декабря одобрила отстранение президента США Дональда Трампа от власти. О расследовании процедуры импичмента спел Вашингтонский международный хор.
    Американский хор спел об импичменте Трампа

    Хористы исполнили песню «12 дней Рождества», текст для которой специально адаптировал телеканал BBC News.

    Главу Белого дома Дональда Трампа намерены привлечь к ответственности за злоупотребление властью и создание препятствий в расследовании Конгресса.

    Решение в отношении президента было вынесено за неделю до Рождества и стало третьим подобным случаем в истории США.

    Теперь Трамп предстанет перед судом в сенате, который решит, останется ли американский лидер на своем посту.

    Сам президент США не считает себя виновным. Демократов он обвинил в нарушении Конституции из-за задержки процедуры импичмента, а спикера палаты представителей Конгресса Нэнси Пэлоси раскритиковал и назвал сумасшедшей. По его словам, Пэлоси попросту вынуждена тянуть с передачей процесса в сенат.