«Сумасшедшая Нэнси»: Трамп обвинил демократов в нарушении конституции из-за импичмента

Президент США Дональд Трамп заявил, что демократы нарушают американскую конституцию. Политические оппоненты республиканца Трампа задерживают процедуру импичмента.

Согласно процедуре, после того, как инициировано недоверие президенту США, статьи по импичменту должны быть переданы Палатой представителей в сенат и там рассмотрены. До сих пор этого сделано не было, отметил сайт агентства Reuters.

Трамп раскритиковал спикера Палаты представителей конгресса Нэнси Пэлоси. По мнению президента, у нее нет другого выхода, кроме как задерживать передачу процесса сенату. Следует отметить, что сенат контролирует Республиканская партия, к которой принадлежит и Трамп. По этой причине вероятность того, что импичмент будет принят большинством голосов, стремится к нулю.

«Сумасшедшая Нэнси», — бросил Трамп в сторону Пэлоси.

Палата представителей 18 декабря одобрила отстранение Трампа от власти. Демократическое большинство признало доказанным, что президент злоупотреблял властью, а кроме того мешал расследованию Конгресса. Демократы считают, что Трамп призывал президента Украины Владимира Зеленского возобновить расследование против Хантера Байдена — сына вероятного соперника Трампа на выборах 2020 года Джо Байдена. Байден-младший подозревается в коррупции.