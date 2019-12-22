«Сумасшедшая Нэнси»: Трамп обвинил демократов в нарушении конституции из-за импичмента
Согласно процедуре, после того, как инициировано недоверие президенту США, статьи по импичменту должны быть переданы Палатой представителей в сенат и там рассмотрены. До сих пор этого сделано не было, отметил сайт агентства Reuters.
Трамп раскритиковал спикера Палаты представителей конгресса Нэнси Пэлоси. По мнению президента, у нее нет другого выхода, кроме как задерживать передачу процесса сенату. Следует отметить, что сенат контролирует Республиканская партия, к которой принадлежит и Трамп. По этой причине вероятность того, что импичмент будет принят большинством голосов, стремится к нулю.
«Сумасшедшая Нэнси», — бросил Трамп в сторону Пэлоси.
Палата представителей 18 декабря одобрила отстранение Трампа от власти. Демократическое большинство признало доказанным, что президент злоупотреблял властью, а кроме того мешал расследованию Конгресса. Демократы считают, что Трамп призывал президента Украины Владимира Зеленского возобновить расследование против Хантера Байдена — сына вероятного соперника Трампа на выборах 2020 года Джо Байдена. Байден-младший подозревается в коррупции.