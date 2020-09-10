Американский F-35 замаскировали под российский истребитель

Ветеран ВВС США и художник Шон Хемптон опубликовал на своей странице в Fасеbook дизайн истребителя F-35, закамуфлированного под самолет ВКС России. Он отметил, что такой проект попросили сделать военные.

На картинках видно, что на крыльях самолета для достоверности Хемптон решил нарисовать красные звезды.

Американские истребители маскируют под российские в учебных целях. Это нужно для обучения пилотов, которых обучают на авиабазе «Неллис» в Неваде. Во время учебных боев закамуфлированные лайнеры играют роль противника. Например, российских и китайских самолетов.

Ранее Су-27 ВКС России сопроводил американский самолет-разведчик RC-135 ВВС США над Черным морем. За последнее время авиация стран-членов НАТО стала намного чаще летать около российских границ.