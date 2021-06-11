Американский эсминец выдвинулся в сторону Черного моря

Американский ракетный эсминец «Лабун» выдвинулся в Черное море. Об этом сообщил Шестой флот ВМС Соединенных Штатов в Twitter.

«Корабль ВМС США „Лабун“ начал движение в северном направлении в Черное море для проведения операций по обеспечению безопасности на море в регионе. ВМС США регулярно работает с нашими союзниками по НАТО и партнерами в Черном море», — говорится в сообщении.

Этот военный корабль спустили на воду в 1995 году. На его борту установлены две пусковые установки системы «Иджис», которые позволяют нести до 56 крылатых ракет «Томагавк». На корабле есть вертолет.

В этом году эсминцы ВМС США несколько раз появлялись в водах Черного моря. Вице-адмирал Петр Святашов призвал покончить с «бесцеремонными» американскими кораблями. Для этого, по его словам, России надо «показать зубы». Такое заявление он сделал после того, как в Черном море появились ракетные эсминцы «Дональд Кук» и «Портер». Вице-адмирал посетовал, что русских моряков испытывают на прочность.