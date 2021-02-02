Российские военные призвали покончить с «бесцеремонными» американскими кораблями в Черном море

С «бесцеремонными» американскими кораблями в Черном море необходимо покончить. Для этого России надо «показать зубы». Такое заявление сделал вице-адмирал Петр Святашов после того, как в Черное море зашли два эсминца США.

«Он что, так и будет бесцеремонно ходить? Надо с этим кончать. Надо нам показать не все сразу зубы, но хотя бы некоторые. Ну сколько можно творить все, что захочется? <…> Ребята, ну пора вам, наверное, и получить, сколько можно испытывать русских моряков на прочность?» — приводит НСН слова Святашова.

Вице-адмирал добавил, что война не нужна, но Соединенные Штаты надо призвать к совести. По его словам, у России есть методы, которые должны предотвратить угрозу в наших водах: радиоэлектронная борьба и многое другое.

Вооруженный крылатыми ракетами эсминец США «Дональд Кук» зашел в акваторию Черного моря 23 января. Спустя пять дней еще один ракетный эсминец ВМС Соединенных Штатов «Портер» появился в Черном море. Его заметили при прохождении пролива Босфор.

Американские моряки сняли на видео с борта «Дональда Кука» российский бомбардировщик Су-24, который на низкой высоте пролетел рядом с кораблем.