Мир 09 марта 2024, 08:58 Зеленский случайно раскрыл местоположение секретной базы в Одессе Аналитик Меркурис: Зеленский своим визитом раскрыл координаты базы в Одессе Andrey Nekrasov/http://imagebroker.com/#/search/globallookpress

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Президент Украины Владимир Зеленский нанес визит на секретную базу, где шла подготовка специалистов по управлению морскими беспилотниками ВСУ, и раскрыл координаты военного объекта. Об этом британский аналитик Александр Меркурис рассказал американскому журналисту Алексу Христофорову. Видеозапись их разговора опубликовал «Политнавигатор».

Украинский президент приехал на секретную базу, чтобы вручить награды операторам безэкипажных катеров, и о военном объекте узнали российские военные.

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«И русские отслеживали его передвижение. Таким образом, они узнали, где находится эта база, а затем он ушел, и они нанесли удар по этой базе», — указал Меркурис.

На Западе поведение Зеленского «вызовет большой гнев», если подтвердится информация о том, что он поставил под угрозу секретность военного проекта, предположил аналитик.

Ранее Минобороны подтвердило, что российские войска поразили в зоне СВО пункт сборки и подготовки безэкипажных катеров. ВС России также уничтожили украинские арсеналы и склады ГСМ .