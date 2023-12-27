Спецоперация 27 декабря 2023, 17:38 Украинский генерал спрогнозировал более сложный 2024 год для ВСУ Украинский генерал Тарнавский: 2024 год станет еще более сложным для ВСУ UK Ministry of Defence/via Globallookpress.com

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Наступающий год станет еще более сложным для Вооруженных сил Украины. Таким мнением поделился командующий оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александр Тарнавский в беседе с Би-би-си.

По его словам, ВСУ должны заканчивать ведение боевых действий. Однако уже сейчас ситуация на фронте «напряженно сложная», а ресурсов «все равно мало», сколько бы их ни было.

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«Я думаю, что следующий год будет, возможно, еще более тяжелым», — сказал генерал.

Для достижения успеха Украине нужны дополнительные средства и силы, но и это не гарантирует успех, подчеркнул он.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный попросил страны Запада направить дополнительную помощь из-за провалов ВСУ. По словам главкома, армии нужны не только боеприпасы, но и военные специалисты.

Китайский эксперт Чэнь Си предположил, что властям Украины придется потерять часть территорий в случае продолжения конфликта. Украинское руководство всерьез задумалось над возможностью прекращения боевых действий, чтобы минимизировать потери ВСУ и не лишиться земель, добавил аналитик.