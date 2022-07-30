Американский экономист Сакс назвал условие завершения конфликта на Украине

Конфликт на Украине можно урегулировать путем переговоров, но только после отказа Североатлантического альянса от идеи расширения в Европе. Такое мнение выразил американский экономист Джеффри Сакс, его слова привело РИА «Новости».

«Стоит понимать, что эскалация произошла потому, что США настаивали на расширении альянса на Восток», — подметил эксперт.

Неустойчивость в мире связана с «европейским безрассудством», подчеркнул Сакс. Страны ЕС не воспротивились расширению НАТО. Им нужно отказаться от риторики «победы над Россией» и вернуться к дипломатии. Однако на Западе не хотят вставать на этот путь, подытожил он.

Россия проводит спецоперацию по денацификации Украины. На подконтрольных союзным войскам территориях ввели в оборот российский рубль. США угрожают Москве новыми санкциями в случае вхождения этих регионов в состав РФ.