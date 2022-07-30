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    30 июля 2022, 00:41

    Американский экономист Сакс назвал условие завершения конфликта на Украине

    Экономист Сакс: в НАТО должны отказаться от расширения для урегулирования кризиса на Украине

    Юлия Шелковенко

    Конфликт на Украине можно урегулировать путем переговоров, но только после отказа Североатлантического альянса от идеи расширения в Европе. Такое мнение выразил американский экономист Джеффри Сакс, его слова привело РИА «Новости».

    Американский экономист Сакс назвал условие завершения конфликта на Украине

    «Стоит понимать, что эскалация произошла потому, что США настаивали на расширении альянса на Восток», — подметил эксперт.

    Неустойчивость в мире связана с «европейским безрассудством», подчеркнул Сакс. Страны ЕС не воспротивились расширению НАТО. Им нужно отказаться от риторики «победы над Россией» и вернуться к дипломатии. Однако на Западе не хотят вставать на этот путь, подытожил он.

    Россия проводит спецоперацию по денацификации Украины. На подконтрольных союзным войскам территориях ввели в оборот российский рубль. США угрожают Москве новыми санкциями в случае вхождения этих регионов в состав РФ.