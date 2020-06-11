Курс доллара превысил майский максимум

Доллар вырос на 1,55 рубля и достиг отметки в 70,05 рубля. Таким образом он превысил максимальное значение с 29 мая. Курс евро увеличился на 1,37 рубля — до 79,30.

Этому поспособствовал обвал нефтяного рынка более чем на 7%. Около шести вечера цена нефти марки Brent упала более чем на 5,5%. Фьючерсы августа сорта Brent торговались по 39,3 доллара за баррель. Это первое падение ниже 40 долларов с начала июня.

Нефтяной рынок снова пошатнулся на фоне публикации отчета американского управления энергетической безопасности о коммерческих запасах нефти в стране. Согласно нему, США имеют 538,1 миллиона баррелей. Это самый большой показатель с 1982 года.