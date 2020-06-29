Американский добытчик сланцевой нефти Chesapeake Energy обанкротился

Нефтегазовая компания Chesapeake Energy Corp. объявила о банкротстве. Корпорация считалась одним из первых разработчиков сланцевых месторождений в США.

Причиной банкротства стало падение спроса на топливо из-за пандемии и закрытия границ большинства стран. Также повлиял и накопившийся за прошлые годы большой долг, написал The Wall Street Journal.

В итоге в воскресенье компания сообщила о начале реструктуризации в соответствии со статьей 11 Кодекса о банкротстве Соединенных Штатов. Заключенное с кредиторами соглашение позволит Chesapeake сократить долг на семь миллиардов долларов.

Корпорация договорилась с банками о предоставлении ей кредитной линии в 925 миллионов долларов. Они обеспечат финансирование во время реструктуризации. Chesapeake в это время собирается работать в обычном режиме, сказано в пресс-релизе компании.

Chesapeake пришла к соглашению с кредиторами по поводу выделения ей 2,5 миллиарда для финансирования операций после завершения реструктуризации. Кроме того, держатели приоритетных облигаций компании и кредиторы дали согласие на приобретение новых акций корпорации на 600 миллионов долларов после окончания процесса банкротства.

«Мы кардинально меняем структуру капитала и бизнеса Chesapeake, чтобы преодолеть наши давние финансовые трудности и использовать наилучшим образом наши существенные операционные преимущества», — сказал главный исполнительный директор компании Дуглас Лоулер.

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