Эксперт рассказал, почему мировой спрос на нефть продолжает падать

Представители ОПЕК прогнозируют дальнейшее снижение мирового спроса на нефть. Эксперт рассказал «360», почему это происходит и когда можно ожидать повышения спроса.

«Проблема в том, что в мире сейчас накоплено очень много нефти. Заполненность нефтехранилища очень большая. В ближайшее время мы будем „проедать“ запасы, которые хранились. Потребление восстанавливается, а спрос пока будет немного отставать — потому что достаточно нефти из хранилищ», — заявил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

По его словам, самую низшую точку потребления нефти мир уже прошел. Она была в апреле, когда ограничительные меры действовали практически повсеместно.

«Самое дно мы прошли месяц-два назад. Но если мы опять уйдем в карантин, то снова будет сокращение потребления нефтепродуктов. Но это не будет так критично, как в марте–апреле. Но даже при условии второй волны такого существенного шока и падения ожидать не стоит. Самый худший момент позади», — заключил эксперт.

Ранее аналитики Международного энергетического агентства заявили, что спрос на нефть повысится и побьет все рекорды уже в 2021 году.