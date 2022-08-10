Дипломат из США назвал дружбу Турции и России отчасти выгодной для НАТО

Дружба России с Турцией не только опасна, но и отчасти выгодна для НАТО. Таким мнением поделился президент Чикагского совета по глобальным вопросам, бывший постпред Соединенных Штатов в Совете Организации НАТО, дипломат Иво Даалдер, в материале для Politico.

Автор назвал Реджепа Тайипа Эрдогана одним из друзей президента России Владимира Путина в НАТО и напомнил, что Эрдоган отказался вводить антироссийские санкции.

«Временами он (Эрдоган — прим. ред.) также играет полезную роль в сближении „непокорных“ сторон, как уже показали его отношения как с Украиной, так и с Россией», — добавил дипломат.

Он назвал Турцию союзником, «с которым становится все труднее жить — и почти невозможно жить без него».

Даалдер также добавил, что у Путина в Альянсе немало друзей-политиков и помимо турецкого президента.

«Эрдоган вряд ли единственный лидер НАТО, у которого установились теплые отношения с Путиным. Достаточно вспомнить бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони несколько лет назад или премьер-министра Венгрии Виктора Орбана сегодня», — отметил Даалдер.

Он подчеркнул, что при этом Эрдоган — единственный лидер Североатлантического альянса, «закупивший у России передовые ракеты ПВО вместо западного оборудования, которое можно было бы интегрировать в сеть противовоздушной обороны НАТО».

Путин и Эрдоган встретились в Сочи 5 августа, итогом переговоров стало совместное заявление, в котором, в частности, декларировалось намерение продолжать сотрудничество, написали «Известия».