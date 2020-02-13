Американцы убили 14-летнего подростка в сирийской провинции Хасеке. Местные жители, которым не нравится их присутствие в стране, заблокировали колонну ВС США и забросали технику камнями. В ответ солдаты открыли огонь и подняли в небо истребители. Предотвратить кровопролитие удалось благодаря российским военным. Чем чревата эта ситуация и почему простые сирийцы так ненавидят США — в материале «360».

Источник фото: РИА «Новости»/Михаил Алаеддин

Американские военные открыли огонь по протестующим жителям деревни Хирбет-Амо неподалеку от города Камышлы в сирийской провинции Хасеке. Люди, отмечает местное государственное агентство SANA, собрались на контрольно-пропускном пункте Сирийской Арабской Армии, чтобы помешать проезду четырех сбившихся с маршрута бронемашин. Издание опубликовало несколько видеозаписей конфликта, на которых отчетливо видно истинное отношение местных к американским военным.

«Жители села повредили четыре бронемашины американцев, а после этого оккупационные войска доставили на место подкрепление, в том числе пять бронемашин», — сообщила репортер информагентства.

Люди забрасывали технику камнями и били стекла. В ответ военные открыли беспорядочный огонь по мирным жителям и забросали их дымовыми шашками. В стрельбе погиб 14-летний подросток Фейсал Халид Мухаммад, еще один мужчина получил ранение.

Но этого, видимо, оказалось мало. В небо поднялись истребители Военно-воздушных сил США, пишет арабский новостной портал uae71. Остановить эскалацию конфликта и предотвратить возможное кровопролитие смогли российские военные. После переговоров с обеими сторонами они проводили колонну к месту ее дислокации.

«Только благодаря усилиям прибывших к месту происшествия российских военнослужащих удалось предотвратить дальнейшую эскалацию конфликта с местными жителями и обеспечить выход колонны ВС США в направлении пункта базирования в районе населенного пункта Химо провинции Хасеке», — рассказал руководитель Центра по примирению враждующих сторон Юрий Боренков.

В пресс-службе международной коалиции, возглавляемой США, заявили, что нападавшие первыми открыли огонь. А их солдаты просто защищались, сделав до этого несколько предупреждений.

«Во время инцидента в Камышлы один из солдат США получил небольшую поверхностную царапину при работе с оборудованием. Солдат уже вернулся к работе», — добавил официальный представитель коалиции полковник Майлз Кэггинс.

Yankee go home

Как пояснил политолог, специалист по Ближнему Востоку Маис Курбанов, колонну остановили сирийские курды, убитый подросток был из их числа. Представители этой народности выступают против любого иностранного присутствия, кроме Ирана и России. Они требуют убрать военный контингент США из-за разграбления и хищения нефтяных богатств Сирии. Агентство SANA и другие местные СМИ называют американцев оккупантами.

Американцев никто туда не приглашал, они приехали и нагло захватили нефтяные скважины Сирии. Качают нефть, как у себя дома, не платят за это сирийскому народу, и люди живут в голоде и холоде. Это не то что оккупанты, это агрессоры Маис Курбанов политолог, специалист по Ближнему Востоку.

Убийство подростка, считает он, — международный скандал. Но ответственность за инцидент США на себя не возьмут. Хотя, уверен политолог, для того, чтобы напугать толпу, хватило бы выстрелов в воздух — угрозы жизни ни для кого из солдат не было. В целом конфликт наглядно показал, что янки пора из Сирии домой.

«Это означает, что американцам пора оттуда уйти. В противном случае будет нагнетаться обстановка. Напряженность после смерти генерала Касема Сулеймани на Ближнем Востоке выросла. Убийство подростка подольет масла в огонь, и это может закончиться плачевно», — уверен политолог.

У США много сторонников в Турции. Поэтому инцидент может осложнить ситуацию в Идлибе. Президент Реджеп Тайип Эрдоган уже обвинил правительственные силы Сирии и российскую армию в атаках на мирных жителей. Делалось это, по его словам, для того, чтобы оттеснить людей к турецким границам. С другой стороны, опасается Курбанов, конфликт может вызвать народный гнев, который прольется не только на американцев, но и любых иностранных граждан, находящихся в Сирии.