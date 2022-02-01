Американский блогер выступил с обвинениями против Нурмагомедова

Блогер из США Джейк Пол выступил с обвинениями против российского бойца ММА и главы Eagle FC Хабиба Нурмагомедова. По словам Пола, Нурмагомедов лжет о том, что предложил ему контракт.

В интервью YоuТubе MMAFightingonSBN блогер заявил, что его не приглашали в промоушен Нурмагомедова.

«Это неправда. Они никогда ничего мне не предлагали», — сказал американец.

По его словам, чтобы начать выступать в ММА, ему нужны гораздо более крупные гонорары, чем он зарабатывает в боксе, чтобы рискнуть выступить в ММА прямо сейчас. Блогер добавил, что для того, чтобы просто начать с ним разговор об этом, потребовалось бы 25-35 миллионов долларов.

О том, что Нурмагомедов пригласил Пола в Eagle FC, стало известно 30 января, сообщила Lenta.ru. По словам российского спортсмена, двери организации открыты для блогера. При этом Пол проявил интерес к возможности принимать участие в боях в Eagle FC.

По данным Forbes, в 2018 году Джейк Пол заработал более 21 миллиона долларов и по версии издания стал вторым в рейтинге наиболее высокооплачиваемых блогеров YоuТubе. В конце августа прошлого года Пол одержал победу над бывшим чемпионом UFС Тайроном Вудли.