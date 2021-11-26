Американский бизнес попросил признать сертификаты о вакцинации «Спутником V»

Предприниматели из США, бизнес которых завязан на России, попросили Госдеп облегчить им жизнь и признать сертификаты о вакцинации «Спутником V». Об этом газете «Известия» рассказал президент Американской торговой палаты в России AmCham Алексис Родзянко.

Собеседник издания отметил, что для поездки из России в Штаты сейчас нужны виза, которую практически невозможно получить, и сертификат о вакцинации от коронавируса препаратом, который одобрен либо Всемирной организацией здравоохранения, либо Соединенными Штатами.

«Поэтому мы попросили правительство США, чтобы для деловых поездок принимали и другие вакцины, в том числе „Спутник V“», — поделился Родзянко. Глава AmCham уточнил, что внешнеполитическое ведомство сейчас изучает это обращение.

В середине ноября президент России Владимир Путин во время выступления на форуме АТЭС призвал страны ускорить процесс взаимного признания вакцин от коронавируса. По его словам, это облегчит восстановление международной деловой и туристической активности на фоне пандемии.