Путин призвал к скорейшему взаимному признанию вакцин от коронавируса

Президент России Владимир Путин призвал страны быстрее взаимно признавать вакцины от коронавируса. Он уверен, что так будет проще восстановить международную активность. Об этом российский лидер заявил во время выступления на форуме АТЭС.

«Уверен, чем быстрее это будет сделано, тем легче будет возобновить в полной мере глобальную, деловую, туристическую и иную активность», — подчеркнул Путин.

Он добавил, что не все страны пока получили доступ к вакцинам от коронавируса из-за недобросовестной конкуренции и протекционизма, против которого выступает Россия. Президент отметил, что укрепление сотрудничества в интересах мирового сообщества. По словам Путина, меры по борьбе с пандемией ослаблять нельзя, так как сохраняется опасность появления новых, более опасных штаммов коронавируса.

Ранее директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» признали бы в Евросоюзе быстрее, если бы оценивали ее по результатам практического применения. По его словам, европейские чиновники просто не хотят замечать успехи вакцинации препаратом.