Мир 17 августа 2023, 04:57 Американский актер дал совет Зеленскому Актер сериала «Клиника» Макгинли: Зеленскому надо лечиться от наркозависимости РИА «Новости»

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Президенту Украины Владимиру Зеленскому необходимо справиться с наркоманией и алкоголизмом. С таким заявлением выступил американский актер Джон Макгинли, снявшийся в сериале «Клиника». Ролик с призывом он опубликовал в соцсети.

«За последний год выпивка и наркотики стали твоими лучшими друзьями, я понимаю. Самый важный совет, который я могу дать тебе в этом деле: единственный выход — это доброта», — обратился Макгинли к Зеленскому.

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Он добавил, что настоящую доброту не стоит путать с терпимостью. По словам актера, украинскому лидеру нужно позаботиться о себе, так как он оказался в сложном положении, выбраться из которого будет крайне сложно. Макгинли заявил, что Зеленский может применить лишь одну дорожную карту — ту, что строится на доброте и заботе о себе.

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