Американские военные попали под обстрел на востоке Сирии
Пентагон заявил, что американские военные попали под обстрел на востоке Сирии вблизи нефтеперерабатывающего завода «Коноко». Согласно первоначальным данным, пострадавших нет.
«Я могу подтвердить, что в Коноко, Сирия, произошла атака непрямой наводкой», — сообщил представитель Минобороны США в комментарии РИА «Новости».
СМИ ранее сообщили, что военные США накануне подверглись атаке на востоке Сирии. При этом сирийское информационное агентство «Сана» сообщило о взрыве, который произошел на газоперерабатывающем заводе «Коноко» к востоку от Дейр-эз-Зора, где расположена американская военная база.
В конце июня сообщалось, что иранские военизированные формирования выпустили ракеты по американской базе на востоке сирийской провинции Дейр-эз-Зор. База находится вблизи нефтяного месторождения «Омар» и используется силами международной коалиции, противостоящей президенту Сирии Башару Асаду. По базе выпустили более 20 снарядов и ракет. Информации о жертвах и раненых не поступало. В ответ американцы нанесли воздушные удары по объектам иранских группировок.