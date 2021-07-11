Пентагон заявил, что американские военные попали под обстрел на востоке Сирии вблизи нефтеперерабатывающего завода «Коноко». Согласно первоначальным данным, пострадавших нет.

«Я могу подтвердить, что в Коноко, Сирия, произошла атака непрямой наводкой», — сообщил представитель Минобороны США в комментарии РИА «Новости».

СМИ ранее сообщили, что военные США накануне подверглись атаке на востоке Сирии. При этом сирийское информационное агентство «Сана» сообщило о взрыве, который произошел на газоперерабатывающем заводе «Коноко» к востоку от Дейр-эз-Зора, где расположена американская военная база.

В конце июня сообщалось, что иранские военизированные формирования выпустили ракеты по американской базе на востоке сирийской провинции Дейр-эз-Зор. База находится вблизи нефтяного месторождения «Омар» и используется силами международной коалиции, противостоящей президенту Сирии Башару Асаду. По базе выпустили более 20 снарядов и ракет. Информации о жертвах и раненых не поступало. В ответ американцы нанесли воздушные удары по объектам иранских группировок.