Мир 27 марта 2023, 10:03 Американские власти сочли главным диктатором мира Секретарь Совета безопасности РФ Патрушев назвал США главным диктатором мира РИА «Новости»

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Американские власти на словах ратуют за свободу слова, но на деле покушаются на суверенитет других стран и играют роль главного мирового диктатора. Об этом «Российской газете» заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

«Лицемерно рассуждая о свободе выбора, США, которые сами себя назначили главным диктатором мира, на самом деле будут просто издеваться над странами», — отметил он.

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По словам Патрушева, предстоящий «саммит за демократию», который организует аппарат Белого дома, проводится в рамках «фактически стартовавшей президентской гонки».

Секретарь Совета безопасности отметил, что на саммите США снова представят себя защитником международного права, но при этом уточнят, что мир должен жить по их правилам.

Ранее Патрушев призвал оградить российскую молодежь от западной пропаганды. Он счел интернет самым мощным инструментом манипуляций сознанием и поведением.