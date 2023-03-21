Власть 21 марта 2023, 13:46 Патрушев призвал оградить молодежь от западной пропаганды Секретарь СБ Патрушев: молодежь России нужно оградить от деструктивного западного влияния РИА «Новости»

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Российскую молодежь необходимо оградить от «информационной агрессии» с Запада. Об этом заявил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, выступая на совещании в Ульяновске.

Патрушев отметил, что молодые люди, которые часто сидят в интернете, первыми попадают под это деструктивное влияние. В Сети часто размещают информацию, которая формирует чуждую российскому обществу систему ценностей. Распространяются ложные сведения об истории России, насаждаются «потребление наркотиков, пренебрежение к нормам общественной морали».

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По его мнению, помимо этого, нужно создавать молодым людям условия для всестороннего развития личности, воспитания патриотизма, укрепления духовности. Нужно научить общество отсеивать ложную информацию, активно вовлекать молодежь в созидательную и творческую работу. И одновременно активизировать меры по пресечению пропаганды терроризма и экстремизма.

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