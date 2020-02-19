Американские власти обвинили мексиканца в шпионаже в пользу России

В США новые шпионские разборки и снова с участием России. На этот раз арестовали мексиканца, который живет в Сингапуре. Его обвинили в общении с неким российским чиновником.

Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на американский Минюст, какой-то чиновник из России завербовал Гектора Алехандро Кабреру Фуэнтеса в 2019 году. Он велел мексиканцу снять квартиру на чужое имя в округе Майами-Дейд в штате Флорида. Сам россиянин время от времени туда наведывался, чтобы поговорить. Фуэнтес летал в Москву для якобы доклада.

Прогорел Фуэнтес во время выполнения очередного «задания»: он следил за машиной американского чиновника и привлек внимание охранников дома, где живет объект его наблюдения. 21 февраля в Майами состоится предварительное заседание суда по делу арестованного. Обвинения гражданину Мексики предъявят в начале марта.

Фуэнтеса арестовали в рамках антироссийской кампании, которую организовали США. Россию обвиняют во вмешательстве в дела Соединенных Штатов. Москва все подобные обвинения категорически отрицает.