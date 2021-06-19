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    19 июня 2021, 08:18

    Американские ученые назвали условие прекращения пандемии

    Александр Блинов

    Остановить дальнейшую мутацию коронавируса и положить конец пандемии поможет снабжение вакцинами стран, в которых население не привито. Об этом РИА «Новости» сообщил профессор эпидемиологии Университета Луизианы Эдвард Трапидо.

    Американские ученые назвали условие прекращения пандемии

    Ученый признался, что уменьшение количества антител беспокоит его меньше, чем ситуация с населением в США и во всем мире, которое до сих пор не сделало прививку.

    Специалист предположил, что пандемия продлится до 2022 года. Но не исключил, что процесс затянется, так как люди путешествуют и спасаются от войны, а вирус мутирует.

    Трапидо указал, что особое внимание нужно уделить распространению вакцин в Индии, Непале, Бразилии Пакистане, странах Южной и Центральной Америки.

    Чтобы достичь уровня иммунитета, который бы оборвал циклы передачи инфекции, странам нужно вакцинировать по крайней мере 60, если не 75% населения и больше, заявил профессор вирусологии Университета Коннектикута Пауло Верарди. Он указал, что озабоченность у него вызывают новые, более заразные варианты коронавируса.

    Ученые ФМБА ранее заявили, что мутировавший коронавирус научился обходить антитела и снижать эффективность вакцин и других профилактических препаратов.