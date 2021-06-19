Американские ученые назвали условие прекращения пандемии

Остановить дальнейшую мутацию коронавируса и положить конец пандемии поможет снабжение вакцинами стран, в которых население не привито. Об этом РИА «Новости» сообщил профессор эпидемиологии Университета Луизианы Эдвард Трапидо.

Ученый признался, что уменьшение количества антител беспокоит его меньше, чем ситуация с населением в США и во всем мире, которое до сих пор не сделало прививку.

Специалист предположил, что пандемия продлится до 2022 года. Но не исключил, что процесс затянется, так как люди путешествуют и спасаются от войны, а вирус мутирует.

Трапидо указал, что особое внимание нужно уделить распространению вакцин в Индии, Непале, Бразилии Пакистане, странах Южной и Центральной Америки.

Чтобы достичь уровня иммунитета, который бы оборвал циклы передачи инфекции, странам нужно вакцинировать по крайней мере 60, если не 75% населения и больше, заявил профессор вирусологии Университета Коннектикута Пауло Верарди. Он указал, что озабоченность у него вызывают новые, более заразные варианты коронавируса.

Ученые ФМБА ранее заявили, что мутировавший коронавирус научился обходить антитела и снижать эффективность вакцин и других профилактических препаратов.