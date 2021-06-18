Мутировавший коронавирус научился обходить антитела

Ученые ФМБА обнаружили новые мутации коронавируса, которые способны снижать эффективность вакцин и других лечебных препаратов. Об этом сообщили на сайте агентства.

Появление новых генетических линий коронавируса, несущих мутации, прежде всего в гене S-белка, может изменять биологические свойства вируса, его клинические проявления и снижать эффективность лечебных препаратов, включая вакцины, которые разрабатывали под более ранние варианты SARS-CoV-2.

Новые варианты вируса могут «ускользать» от действия антител у пациентов, которые переболели ковидом в 2020 году или были привиты ранее созданными вакцинами.

С марта 2021 года ситуация с распространением коронавируса в России сильно изменилась, отметили ученые. Если до этого периода в стране преобладала европейская версия патогена, то с весны букет расширился британской, индийской и южноафриканской вариациями.

«На текущий момент разработанные вакцины и лекарственные средства для специфической профилактики новой коронавирусной инфекции остаются в целом эффективными, однако нарастание скорости возникновения функционально значимых изменений генома вируса обосновывает необходимость поиска дополнительных решений», — сообщили в ФМБА.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщил, что у 89,3% новых заболевших ковидом в Москве выявлен индийский штамм коронавируса. Об этом писал RТ.