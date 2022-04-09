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    09 апреля 2022, 08:55

    Американские ученые начали воскрешать мамонта

    Американская компания Colossal приступила к проекту по воскрешению мамонта

    Александр Блинов

    Мамонты воскреснут. Американские генетики из компании Colossal уже взялись за дело. Об амбициозном проекте сообщил FranceInfo.

    Американские ученые начали воскрешать мамонта

    От мамонтов остались только скелеты, которые можно увидеть в музеях. Но уже через несколько лет мы можем снова увидеть этих животных в естественной для них среде. Мамонтов, вымерших 10 тысяч лет назад, намерены воскресить американские ученые.

    Стартап собрал на этот проект 15 миллионов долларов. И генетики уже приступили к нему.

    «Мамонт, над которым мы работаем, будет размером с африканского слона», — сообщил руководитель компании Colossal Бен Ламм.

    По оценке ученого, 20 лет — разумный срок для того, чтобы мы снова могли увидеть этих доисторических животных в Арктике.

    Чтобы воскресить мамонта, генетики намерены использовать его замороженную ДНК, к которой хотят добавить ДНК азиатского слона, с которым у него 99% общих генов.

    Ученые считают, что возвращение мамонтов поможет борьбе с глобальным потеплением. Ведь говорят, что когда-то мамонты выступали в роли регенераторов вечной мерзлоты, когда раскапывали мерзлую почву и выталкивали лед, и от этого становилось холоднее.

    Магаданские ученые ранее обнаружили на Чукотке останки самого молодого мамонта.