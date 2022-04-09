Американские ученые начали воскрешать мамонта

Мамонты воскреснут. Американские генетики из компании Colossal уже взялись за дело. Об амбициозном проекте сообщил FranceInfo.

От мамонтов остались только скелеты, которые можно увидеть в музеях. Но уже через несколько лет мы можем снова увидеть этих животных в естественной для них среде. Мамонтов, вымерших 10 тысяч лет назад, намерены воскресить американские ученые.

Стартап собрал на этот проект 15 миллионов долларов. И генетики уже приступили к нему.

«Мамонт, над которым мы работаем, будет размером с африканского слона», — сообщил руководитель компании Colossal Бен Ламм.

По оценке ученого, 20 лет — разумный срок для того, чтобы мы снова могли увидеть этих доисторических животных в Арктике.

Чтобы воскресить мамонта, генетики намерены использовать его замороженную ДНК, к которой хотят добавить ДНК азиатского слона, с которым у него 99% общих генов.

Ученые считают, что возвращение мамонтов поможет борьбе с глобальным потеплением. Ведь говорят, что когда-то мамонты выступали в роли регенераторов вечной мерзлоты, когда раскапывали мерзлую почву и выталкивали лед, и от этого становилось холоднее.

Магаданские ученые ранее обнаружили на Чукотке останки самого молодого мамонта.